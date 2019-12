Analyse : Warum es beim Adventsleuchten leuchtende Augen gab

Am ersten Adventssonntag hielt die Innenstadt viele schöne Überraschungen bereit. Die Aktionen rund um das neue Adventsleuchten waren ein voller Erfolg und zeigen, dass die City mit ihrem besonderen Ambiente viel zu bieten hat. Wiederholung erwünscht.

So gewährte ein Bildhauer Einblick in sein Handwerk, indem er einen bloßen Eisblock unter den Augen der Besucher in ein Kunstwerk verwandelte. Ein paar Schritte weiter, auf dem Platz „Am alten Steinhaus“, gab es zusammen mit einer Märchenerzählerin Reisen in märchenhafte Welten. „Den Weihnachtsmarkt kennen wir ja schon, und der ist auch immer wieder einen Besuch wert, aber heute lohnt es sich noch einmal besonders, mit offenen Augen durch die Stadt zu schlendern“, erzählte Anja Wolfert. Die Ratingerin habe den Sonntag des Adventsleuchtens schon eine ganze Weile im Kalender frei gehalten – und ihn auch regelrecht verteidigt. „Freunde von uns werden nachher einfach dazustoßen.“