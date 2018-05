Ratingen: Stadtwerke versprechen gerechte Preise

Ratingen Mit einem neuen Tarifsystem für Trinkwasser sollen alle Kunden gleichmäßig an den Kosten beteiligt werden.

Denkt man über unser Trinkwasser und dessen Nutzung nach, gibt es eine moralische und eine kommerzielle Komponente: Mit dem Wasser, das in Lebensmittelqualität an der Broichhofstraße und in Homberg aus Brunnen gewonnen und für die Stadtteile Lintorf, Breitscheid, Hösel und Eggerscheidt vom RWW geliefert wird, kochen wir, putzen Autos, gießen den Rasen und gönnen uns schöne Badestunden. Und bezahlen dafür pro Kubikmeter 2,15 Euro. Bis jetzt. Das wird sich bald ändern.