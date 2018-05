Heiligenhaus: Wandern, einkehren und genießen

Heiligenhaus Der Stadtmarketing-Arbeitskreis Gastronomie hat für die kommenden Monate ein Ausflugsprogramm mit Wanderungen und Schiffstouren geplant.

Raus in die Natur, dabei Kultur erleben und die heimische Gastronomie erleben, das ist das Konzept des Heiligenhauser Stadtmarketing-Arbeitskreis Gastronomie. Der bietet in diesem Frühjahr und Sommer erneut die beliebten Wanderungen "Wandern - Vesper - Kultur" mit gastronomischen Zwischenstopps an. Vorerst sind drei dieser Wanderungen geplant, diesmal aber alle mit einem anderen kulturell-geschichtlichen Schwerpunkt.