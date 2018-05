Ratingen: Belletristik, Klassiker und Antiquarisches

Im Ratinger Bücherschrank gibt es viel zu entdecken. An Markttagen bleiben viele Passanten stehen und suchen sich eine passende Lektüre aus. Foto: Achim Blazy

Ratingen Der Ratinger Bücherschrank steht vor St. Peter und Paul und wird gerade an Markttagen von zahlreichen Passanten frequentiert.

Er steht vor St. Peter und Paul und lockte gestern zahlreiche Passanten an. Der Ratinger Bücherschrank ist groß, breit und ziemlich voll. Da die Bücher zum Teil dreireihig stehen, kann man die mittleren nur durch Kramen und Umräumen erreichen. Leider sind die Scheiben stellenweise von Vogelkot getrübt, aber das kann potenzielle Leser nicht schocken.

An diesem Vormittag wird während der Stichprobe allerdings nur Lektüre angeliefert: Eine ältere Dame stellt schnell ein Buch ins Regal: "Ich bekomme immer viel geschenkt, aber ich mag keine Belletristik", klagt sie. Eine andere stöbert in eben diesem Bereich, sagt aber schon bald: "Im Moment ist nichts Besonderes dabei." Auch ein älterer Mann geht ohne Buch weiter. "Ich habe nur geguckt, weil ich gerade auf dem Markt war", sagt er fast entschuldigend. Dabei gibt es, bei näherem Hinsehen, durchaus etwas zu entdecken. Etwa Bestseller aus vergangenen Zeiten wie "Trotzkopfs Brautzeit" von Else Wildhagen, eine Ausgabe von 1958. Sicherlich keine empfehlenswerte Kinderlektüre, aber historisch interessant. Oder etwas Antiquarisches: Ludwig Ganghöfer, Edelweißkönig - hat die Besitzerin laut handschriftlicher Notiz 1938 erhalten. Daneben moderne Klassiker, etwa von Ernest Hemingway: Die Nick Adams Stories, Jack London oder Ephraim Kishon, Kein Applaus für Podmanitzki.