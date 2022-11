Karneval in Ratingen : Prinzengarde feiert Jubiläum

Die Rot-Weißen haben in dieser Session einiges geplant, beispielsweise auch einen Tiroler Abend. Außerdem gibt es eine umfangreiche Festschrift.

Die stolzen rot-weißen Tiefenbroicher feiern ihr 8 mal 11-Jähriges in dieser Session mit einem bunten Strauß an Veranstaltungen. Natürlich gibt es die bereits bewährten Formate des Karnevalsgottesdienstes am Samstag, 14. Januar 2023, um 15 Uhr, der Gardesitzung am Freitag, 3. Februar, und dem bewährten Närrischen Kaffeeklatsch am Karnevalsdienstag, 21. Februar 2023. Zusätzlich wird zum Jubiläum am 20. Januar ein Tiroler Abend in der Festhalle Tiefenbroich und am 29. Januar ein öffentliches Gardebiwak veranstaltet.