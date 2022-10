Cromford : Aus den Annalen der Fabrikanten-Familie Brügelmann

Ratingen In Ratingen wurde ein Kapitel Industriegeschichte geschrieben. Was davon bis heute übrig ist, interessiert nicht nur Fachleute. Ein Vortragsabend.

Die Geschichte der weit verzweigten Familie Brügelmann brachte Referentin Christiane Syré Mitgliedern und Gästen des Fördervereins der Freunde und Förderer des Industriemuseums Cromford nahe. Sie entführte sie in die Welt der Brügelmanns und deren familiäres Netzwerk in Wuppertal, gab einen spannenden Einblick in das ökonomische wie soziale Leben der Fabrikantendynastie, geprägt durch Zeit und Traditionen, immer eng verknüpft mit der passenden Auswahl der Ehepartner zum Wohle der Firma und des Ausbaus der Handelsbeziehungen. Allerdings auch eng verbunden mit Zuneigung und Wohlgefallen. So konnte das Imperium wachsen und über Generationen bestehen bleiben. Ergänzt wurde der Vortrag durch Erfahrungs- sowie Lebensberichte der Nachkommen der Brügelmanns, die sich unter den Zuhörern befanden. Sehr zur Freude der Anwesenden lernte man auch dazu in Sachen Lebensgewohnheiten der Nachkommen der Brügelmanns in der Köln/Deutzer Region. Ein Bezug zu einigen Rittergütern des J.G. Brügelmann wurde auch hergestellt. So brachte der Verkauf der Güter das Geld, wodurch wohl J. G. Brügelmann den Aufbau der Fabrik Cromford mit finanzieren konnte.