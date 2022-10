Hösel : Studienreise bringt Wiedersehen mit „Poldi“

Lukas Podolski sorgte beim Besuch der Gruppe um Sebastian Wladarz mit einem Trikot für Exponat-Zuwachs im Höseler Landesmuseum. Foto: RP/Wladarz

Hösel Die Europaakademie der Stiftung Haus Oberschlesien brachte viele neue Erkenntnisse – und einen sportlich-sympathischen Kontakt am Rande des Programms.

Ein Blick auf das moderne Oberschlesien und sein reiches kulturelles Erbe – Unter dem Titel „Europaakademie – Oberschlesien unter der Lupe“ veranstaltete die Stiftung Haus Oberschlesien in Zusammenarbeit mit SenfkornReisen und dem Kulturreferat für Oberschlesien eine Bildungsreise durch die Region, die über Jahrhunderte von vielen kulturellen Einflüssen geprägt wurde.

Das Themenangebot war reichhaltig, so ging es um Architektur, Literatur oder deutsch-polnische Gedenkorte, wie den Sender in Gleiwitz. Aber auch die deutsche Minderheit mit ihrem Konzentrationspunkt im Oppelner Land und die lokale Identität in Ostoberschlesien, wo sich die Metropolen wie Kattowitz oder Gleiwitz von montanindustriellen Städten zu Dienstleistungsstandorten entwickeln und so für das moderne Oberschlesien stehen, waren Themen der Bildungsreise. Kultureller Höhepunkt war der Besuch des „Schlesischen Beethovenfestivals“ in Oberglogau (Głogówek), wo der Meister an seiner vierten und fünften Symphonie schrieb.

„Wir haben gemerkt, dass die Menschen entweder ein ganz veraltetes Bild von Oberschlesien haben oder auch viele Details gar nicht kennen. Um diese multikulturelle und historisch mehrsprachige Region zu verstehen, muss man aber deutlich tiefer in die Geschichte eintauchen“, erklärt Stiftungsvorsitzender Sebastian Wladarz. Das Ziel sei es, die Menschen über das heutige moderne Oberschlesien für dessen Geschichte zu interessieren. „Wenn man durch das heutige polnische Oberschlesien fährt, begegnet man Vielem, was Fragen aufwirft. Und so kommt man unmittelbar auf die reichhaltige Geschichte, die von Böhmen, Polen, Habsburg und Preußen geprägt war“, so der gebürtige Oberschlesier.