Kulturrucksack-Programm : Kreative Workshops für Kinder in den Herbstferien

In den Ferien noch nichts vor? Dann gibt es hier noch ein paar Angebote für Kinder, die gerne kreativ werden. Noch sind Plätze frei.

Das alevitische Kulturzentrum Ratingen, Boschstraße 11, führt in seinen Räumlichkeiten von Dienstag, 4. Oktober, bis Samstag, 8. Oktober, jeweils von 12 bis 17 Uhr einen Kunstworkshop durch. Der Künstler Ismet Polatli leitet den Kurs und bringt den Teilnehmenden verschiedene Zeichentechniken bei. Die jungen Künstler können dann ihre eigenen Werke gestalten. Im Anschluss an den Workshop werden die Werke interessierten Besuchern der Gemeinde vorgestellt. Anmeldungen nimmt das alevitische Kulturzentrum telefonisch unter 01525/54753198 oder per E-Mail an alevitische-gemeinde-ratingen@gmx.de entgegen.