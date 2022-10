Freunde und Förderer des Industriemuseums Cromford : Ratingen besuchen das Red Dot Museum in Essen

Ratingen besuchen das Red Dot Museum in Essen

Der Förderverein Cromford auf Ausstellungs-Tour in Essen. Foto: Förderverein

Der Förderverein des Ratinger Industriemuseums fuhr nach Essen, um sich dort die Welt des Designs anzuschauen. Denn auch Nützliches hat seinen Reiz.

„Willkommen in der faszinierenden Welt des Designs.“ Mit diesem Slogan bewirbt das Red Dot Museum in Essen auf der Zeche Zollverein sein Programm und seine Exponate. Grund genug für die Freunde und Förderer des Industriemuseums Cromford, sich auf den Weg zu machen. Auch in Ratingen hat sich ja bekanntlich bereits im 18. Jahrhundert J.G. Brügelmann auf den Weg gemacht, das Nützliche mit einem hohen Qualitätsanspruch zu verbinden.