Stadtgarde Funken Rot-Wiss : Erfolgreiche Golfer werden mit Orden belohnt

So sehen fröhliche Sieger nach einem Golfturnier der Roten Funken aus. Foto: Funken

Auf dem Platz der Grevenmühle trafen sich die Golfer. Anschließend wurden die Sieger mit Orden belohnt und Programm hatten die Funken auch vorbereitet.

Es waren viele zufriedene und strahlende Gesichter, in die Präsident und Vorsitzender Michael Droste, zur abendlichen Abschluss-Veranstaltung des 9. Golf Cups der Roten Funken im Clubhaus des Golfclubs Grevenmühle blicken konnte.

Die coronabedingte Zwangspause hat der Spielfreude der Golfer, die zum Teil schon seit vielen Jahren an diesem beliebten Turnier der Roten Funken teilnehmen, keinen Abbruch getan. Bei herbstlich-trockenem Wetter wurden auf dem anspruchsvollen und sehr gepflegten Platz der Grevenmühle durchaus gute Ergebnisse eingespielt. Nicola Dambowy vom GC Grevenmühle ging als glückliche Brutto Siegerin dieses Turniers hervor. Bei den Männern konnte sich Ingo Wendland vom GSV Düsseldorf mit dem Orden des besten Brutto Spielers schmücken lassen.

Erstmals in diesem Jahr wurden den Siegern in allen Klassen Orden verliehen, die großen Anklang fanden und den karnevalistischen Wurzeln des Veranstalters, Stadtgarde Funken Rot-Wiss Ratingen von 1948 e.V., entsprechen. Der Showtanz der quirligen Funken Pänz sowie der Gardetanz des Regimentstanzpaares begeisterte das Publikum und eröffnete das bunte Rahmenprogramm, nachdem sich die Gäste an dem reichhaltigen BBQ Buffet im Clubhaus stärken konnten.