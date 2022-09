Liebfrauenschule : Wie Wege von Polen und Deutschen sich kreuzen

Ratingen Der Autor und Polen-Kenner Matthias Kneip war zu Gast in der Liebfrauenschule. Er sprach über Anknüpfpunkte zwischen beiden Ländern.

In seinen Schilderungen machte Matthias Kneip die Schülern mit konkreten kulturellen Gemeinsamkeiten und Differenzen zwischen den Nachbarländern vertraut. So berichtete er anschaulich aus eigener familiärer Erfahrung, dass es die weithin bekannte polnische Gastfreundschaft nicht erlaube, Freunden an der Haustüre über die Türschwelle hinweg – also zwischen Tür und Angel – die Hand zu reichen. Der Gast müsse vor der Begrüßung unbedingt erst ins Haus gebeten werden, um drohendes Unglück abzuwenden. Die Irritationen, die Kneips polnisch-stämmiger Vater bei den deutschen Freunden des Autors auslöste, als er dieses Ritual an der Haustür zwanghaft zu vollstrecken versuchte, nahmen die Jugendlichen mit einem Schmunzeln zur Kenntnis, zumal die kuriose Szenerie gleichzeitig im Rollenspiel plastisch vor Augen geführt wurde. Kneip machte den Schülern darüber hinaus deutlich, wie wichtig es ist, voneinander zu lernen und somit tief verwurzelten – oft in Witzen verankerten – Vorurteilen ihre fatale Wirkung zu nehmen. Dabei las er unter anderem aus seinem aktuellen Buch „111 Gründe, Polen zu lieben“ vor und regte die Schüler an, kulturell bedeutende Metropolen wie Danzig oder Krakau zu besuchen und nicht ausschließlich trendige touristische Mega-Hotspots zu bereisen und somit ungewöhnliche Lebenswege zu beschreiten.