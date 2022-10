Heiligenhaus : Neuauflage für Internationales Frauentreffen

Heiligenhaus Reisen in die Partnerstadt Meaux stehen nach coronabedingter Pause wieder hoch im Kurs. Aus der britischen Partnerstadt Mansfield kam Verstärkung.

Erfreutes Fazit: „Die Reise der internationalen Frauengruppe aus Heiligenhaus nach Meaux war ein absoluter Erfolg“, sagt Organisatorin Uschi Klützke nach ihrer Rückkehr nach Heiligenhaus. „Sechs Frauen aus Heiligenhaus, zwei aus Mansfield und zehn als Gastgeberinnen aus Meaux bildeten ein tolles Team nach zwei Jahren coronabedingter Pause.“ Es war eine Freude, sich wiederzusehen, zu reden, zu lachen und viel zu erleben, in Familien zu wohnen, Gastfreundschaft zu genießen, nach Paris mit dem Zug zu fahren und dann per Metro auf Entdeckungsreise zu gehen. „Kurzum ein unvergessliches Wochenende – mit klarer Ansage: nächstes Jahr ist das nächste Treffen in Mansfield, worauf sich schon alle freuen.“