Ratingen : „Altbauneu“: Urkunden plus Siegerehrung

Siegerehrung nach „Altbauneu“ für Ratinger Familien. Foto: RP/Stadt Ratingen

Ratingen Am 1. März ist die „Altbauneu“-Kampagne „Ausgezeichnet! Gut gebaut.“ in allen Städten des Kreises Mettmann an den Start gegangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit einem klaren Ziel vor Augen: dem wichtigen Thema energetische Sanierung Nachdruck zu verleihen. In Ratingen hatten sich acht Familien erfolgreich beworben, die offizielle Urkundenverleihung fand jetzt in der Stadthalle statt. Eine energetische Sanierung ist gleich aus mehreren Gründen eine gute Investition – ein energetisch saniertes Gebäude senkt den Energieverbrauch enorm und ist damit gut für den Umwelt- und Klimaschutz, aber auch für den Geldbeutel der Eigentümer. Die Ratinger Bewerberinnen und Bewerber konnten mit ihrer vorbildlichen Sanierung oder mit einem vorbildlichen Neubau überzeugen und erhielten neben einer Urkunde als Anerkennung eine Prämie in Höhe von 500 Euro. Dazu gibt es eine Plakette, wahlweise als Hausnummer. Bei der Urkundenverleihung begrüßte Ratingens Umweltdezernent Prof. Dr. Bert Wagener die Familien zu der Veranstaltung und stellte fest: „Energetische Sanierung ist eine ökologische, ökonomische und soziale Angelegenheit - also rundum nachhaltig. Daher ist die Stadt Ratingen froh, mit der Kampagne ‚Ausgezeichnet! Gut gebaut.“ diesem wichtigen Thema zusätzliche Bedeutung zu verleihen“.