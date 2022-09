Vorurteile abbauen : Kaffeeklatsch zum Kennenlernen

Ratingen Jedes Jahr im September zum Weltfriedenstag erinnert die Friedensinitiative Ratingen mit Aktionen an ein friedliches Miteinander. Diesmal gab es einen Kaffeeklatsch.

Trotz eines Wetters, das nicht unbedingt dazu anregte, vor die Türe zu gehen, kamen rund 40 Gäste zum Internationalen Kaffeeklatsch der Ratinger Friedensinitiative in die Versöhnungskirche in Ratingen-West. Unter den Gästen waren auch einige Kommunalpolitiker, wie Ina Bisani und Hans Rau von der CDU , sowie Manuela Höbler von der SPD .

Da das Treffen unter dem Motto „Wir lernen einander kennen“ stand, gab es von Pfarrer Frank Schulte auch nur eine kurze Begrüßung, um den Gesprächen mehr Raum zu geben. Rudolf Schmidt von der Friedensinitiative hätte sich zwar einige Besucher mehr gewünscht, „aber so haben fast alle irgendwann mal miteinander gesprochen“. Ob dies auch bei mehr Besuchern möglich gewesen wäre, sei fraglich. Auch Issa Ahmad, stellvertretender Vorsitzender der Volkssolidarität Ratingen und Sprecher der LEG-Mieter-Initiative zog ein positives Resümee. „Die anwesenden Ratsmitglieder nutzten das zwanglose Beisammensein, um sich auch über die Probleme in den LEG-Häusern zu informieren, und sagten ihre Hilfe und Unterstützung zu“, so Ahmad.