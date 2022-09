Wieder einen Schritt weiter : Die Mitglieder stehen fest

Ratingen Die Mitglieder des zukünftigen Behindertenbeirats der Stadt Ratingen stehen fest. Der Gründungsprozess kann vermutlich noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Jetzt sind noch einige Schritte auf dem Weg zum Beirat für Menschen mit Behinderungen nötig. Die weitere Vorgehensweise ist mit der Stadt abgestimmt worden. So wurde eine fehlende Rechtsfähigkeit der SHG Beiratsgründung durch ihren Beitritt zur Aktionsgemeinschaft für Behinderte in Ratingen behoben. Die Aktionsgemeinschaft wird deshalb die zukünftigen Mitglieder mit Behinderungen dem Stadtrat vorschlagen, ebenso die mitarbeitenden Organisationen.

Der Stadtrat muss die zukünftigen Mitglieder des Beirats noch bestätigen und die Satzung beschließen. Gemäß dem Motto „Nichts ohne uns über uns“ hat die SHG Beiratsgründung bereits einen Satzungsentwurf ausgearbeitet, den die Stadt noch ändern wird. Der Gründungsprozess kann voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen werden“, so Jörg Rodeike vom Kompetenzzentrum selbstbestimmten Lebens (KSL) in Düsseldorf, der von Anfang an unterstützend mit dabei ist.