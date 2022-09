Jugendfußball, Regionalliga : Ratinger U15 muss ihre Fehlerquote reduzieren

Ratingen Am Samstag unternehmen die C-Junioren von Ratingen 04/19 beim SV Lippstadt den nächsten Versuch, Zählbares in der Regionalliga einzufahren. Trainer Kai Schmidt sieht gute Chancen auf mindestens einen Punkt.

Jeder Fehler wurde bestraft. Obwohl die U15-Mannschaft von Ratingen 04/19 insgesamt eine sehr ansehnliche Vorstellung zeigte, musste sie in der Fußball-Regionalliga West eine bittere 1:6-Pleite gegen den 1. FC Köln einstecken. „Die Niederlage ist ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen“, sagt Jugendleiter Dominic Geier. „Leider wussten die Kölner ganz genau, wie sie unsere Räume ausnutzen konnten. Für mich gehört der FC zu den absoluten Top-Teams unserer Liga.“

Bisher sind die Ratinger mit Bayer 04 Leverkusen (0:1) und den Kölnern auf zwei sehr namhafte Gegner gestoßen. Nach einer hervorragenden Spielzeit 2021/2022 in der Niederrheinliga muss sich 04/19 nun in der Rolle des Außenseiters zurechtfinden. „Bei der Zusammenstellung unserer Mannschaft haben wir bewusst darauf geachtet, dass die Jungs eine hohe Mentalität haben. Dass wir gegen zwei solche Hochkaräter Probleme haben würden, war uns von vorneherein klar“, betont der Jugendleiter.

Nach dem Spiel am Samstag gegen die Kölner konnte 04/19 tags darauf durch den Test gegen den HSV Langenfeld viele Erfolgserlebnisse sammeln – 7:0 (3:0). Während viele Ersatzspieler nun Praxis sammeln konnten, wurden Bosse Hellmold, Noel Nowak, Miran Ucar und Konstantin Bauer aus dem Kader gegen den FC erneut eingesetzt. „Das Freundschaftsspiel war eine gute Abwechslung und konnte die Moral hochhalten“, stellt Coach Kai Schmidt fest. Neben Nowak (21./46.) erzielten Hellmold (29./48.), Ucar (23./54.) und Bauer (63.) die Treffer.

Trotz der beiden Pleiten zum Auftakt scheint die Stimmung zwischen Trainern und Spielern weiterhin gut zu sein. Zwar sind die Akteure seit August auch sehr stark in der Schule gefordert, aber die Trainingsbeteiligung ist ausgesprochen hoch. „Kai schafft es, die Mannschaft sehr gut mitzunehmen. Er führt viele Einzelgespräche, um seine Personalentscheidungen genau zu begründen. Deshalb gibt es untereinander fast gar keinen Ärger“, lobt Geier.

Vor dem Spiel am Samstag (15 Uhr) beim SV Lippstadt 08 standen vier Trainingseinheiten auf dem Programm. Um die Treffsicherheit zu erhöhen, integrierten die Trainer Schmidt und Il Woo Jang mehrere Schussübungen. „Seit drei Monaten macht die Arbeit mit der Mannschaft unfassbar viel Spaß. Die Atmosphäre hat sofort gestimmt. Wenn wir jetzt auch noch die jeweils ersten 15 Minuten aus den Spielen gegen Leverkusen und Köln über das gesamte Spiel in Lippstadt wiederholen, haben wir gute Chancen auf mindestens einen Punkt“, betont Schmidt, der hauptberuflich als Grundschullehrer tätig ist. Am Samstag wollen die Ratinger ihre Fehlerquote weiter reduzieren.