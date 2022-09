Special Olympics : Sportler kehren mit Medaillen zurück

Ratingen Bis zum Wochenende liefen in Bonn die Landesspiele 2022 von Special Olympics NRW für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Auch eine Delegation der Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann nahm teil und kehrte mit vielen schönen Momenten und Medaillen zurück.

28 Sportler der Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann traten in den Disziplinen Fußball, Golf, Rollerskating, Schwimmen und Tischtennis an. Insgesamt rund 1000 Sportler lieferten sich spannende und emotionale Wettkämpfe um die begehrten Medaillen.

Neun Begleiter waren von Dienstag bis Samstag mit den Sportlern nach Bonn gefahren. Ein persönliches Highlight war die Unterbringung in einem alten, aber komplett renovierten und neu ausgestattetem Bonner Hotel, dem Tiny Twice Hotel Bonn. Mit viel Herz wurden die Sportler empfangen und sehr fürsorglich hat das Team des Hotels die Sportler und ihre Coaches unterstützt.

Die Lebenshilfe möchte sich bei allen Spendern und Sponsoren herzlich bedanken, die in diesem Jahr den Besuch von zwei Großveranstaltungen möglich gemacht haben: die nationalen Spiele im Juni in Berlin und die Landesspiele jetzt in Bonn. Nun sind die finanziellen Mittel weitgehend erschöpft. Die Sportabteilung der Lebenshilfe finanziert sich ausschließlich über private Gelder und es werden dringend Sponsoren und Unterstützer gesucht, damit der Sport und die Teilnahme an weiteren Special Olympics-Veranstaltungen weiterhin möglich sind. Das nächste Ziel ist die Nominierung von hoffentlich einigen Sportlern für die Weltspiele 2023 in Berlin.