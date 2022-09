Picknick in Cromford : Englisches Picknick im Museum Cromford

Das Museumscafé in Cromford lädt mit einem englischen Picknick zu einer kulinarischen Entdeckungsreise ein. Foto: LVR Industriemuseum Cromford/Karl Philipp Gröne

Ratingen Wenn die Ratinger am Samstag, 17. September, auf kulinarische Schnitzeljagd gehen, ist das Museumscafé der Textilfabrik Cromford eine von insgesamt zwölf Stationen. Kulinarische Köstlichkeiten werden in diesem Jahr unter dem Motto „Picknick in Cromford“ angeboten.

() Das Café Cromford befindet sich im Herrenhaus Cromford, einem mehr als 200 Jahre alten schlossähnlichen Gebäude. Idyllisch gelegen inmitten von Parkanlagen und direkt am Angertal. Hier kann man wunderschön spazieren gehen, wandern oder Rad fahren. Das Herrenhaus gehört zur Textilfabrik Cromford, der ersten Fabrik auf dem europäischen Kontinent, einer Baumwollspinnerei. Heute ist in beiden Gebäuden ein Museum untergebracht.

Als Johann Gottfried Brügelmann 1783/84 seine Baumwollspinnerei in Ratingen gründete, nannte er sie nach dem englischen Vorbild Cromford. Über Industriespionage hatte er sich aus England Maschinen und technisches Know-how verschafft. Aber erst als er auch englische Facharbeiter abgeworben hatte, konnten die Maschinen in Ratingen erfolgreich in Betrieb genommen werden.

Das Museumscafé nimmt die Geschichte zum Anlass, diesmal zum englischen Picknick nach Cromford einzuladen. Im Angebot sind unter anderem Gurkensandwiches, Scones und Chutney sowie Limonaden und Tee.