Trommelmärchen : Eine musikalische Reise um die Welt

Die Kinder der Minoritenschule erzählten ein Trommelmärchen, das in einem Fest endete. Foto: Minoritenschule

Ratingen Trommelnd, singend und tanzend ging es für die Schüler der Minoritenschule durch die ganze Welt. Die fantastische Reise endete mit einem rauschenden Fest.

Unter der Leitung des Teams der „Argandona Trommelwelt“ machten sich 97 Schüler mit ihren Lehrerinnen auf eine bunte musikalische Reise um die Welt. Vier Tage wurde in der Minoritenschule begeistert getrommelt, gesungen, getanzt und Kostüme gebastelt. Mit ihrer lockeren und mitreißenden Art machten Mario und Jan mit allen Minos eine fantastische Trommelreise.

Das Trommel-Märchen erzählt die Geschichte von Trommelinho, der nach SunnyMoon zu einem geheimnisvollen Fest eingeladen wird, auf dem es magischen Sonnen-Mond-Staub geben soll, der ein Lächeln auf alle Gesichter zaubert. Auf dem Weg dorthin besucht Trommelinho viele Länder und nimmt menschliche und tierische Freunde auf seine Reise mit. Die Geschichte endet in einem rauschenden Fest. Die Aufführung auf dem Schulhof am Ende der Projektwoche lud alle Zuschauer zum Mitmachen ein. Die fröhlichen Gesänge der farbenfroh geschminkten Kinder und die über 100 Trommeln waren in der ganzen Minoritenstraße zu hören.