Handball : TuS Lintorf will den Haaner TV in die Schranken weisen

Abwehrchef Max Strunk kehrt zurück. Foto: Achim Blazy (abz)

Lintorf Die TuS-Zweite empfängt den ebenfalls abstiegsgefährdeten SV Neukirchen. Mit einem Sieg überholen sie den Verbandsliga-Kontrahenten.

Von Werner Möller

Für den TuS 08 Lintorf steht am Samstag, 18 Uhr, Breitscheider Weg, das vorletzte Verbandsliga-Heimspiel an. Zu Gast ist der abstiegsgefährdete TV Haan (Viertletzter), der die Lintorfer in eigener Halle und ohne Harz 30:24 bezwang. Eine von nur drei Niederlagen in dieser Spielzeit, aber sie schmerzt immer noch. Denn deshalb gibt es für den Spitzenreiter mit der SG Überruhr (zwei Minuspunkte zurück) und den Bergischen Panthern II (drei Minuspunke) noch zwei enge Verfolger.

Aber am Samstag ist der daheim unbesiegte Tabellenführer der haushohe Favorit. Max Strunk, der unverzichtbare Abwehr-Spezialist, ist wieder fit, Harz ist am Breitscheider Weg Selbstverständlichkeit, alle zwölf Heimspiele wurden gewonnen und der TV Haan ist extrem auswärtsschwach. In fremden Halle gab es keinen Punktgewinn, und, so der Lintorfer Pressewart Hajo Pfeiffer: „So soll das bleiben. Die Revanche muss einfach her.“