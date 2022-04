Handball, Verbandsliga : TV Ratingen muss auf Kirbachs Künste hoffen

Tim Kirbach (vorne) traf zuletzt zehnmal für den TV Ratingen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/Lintorf In der Handball-Verbandsliga sind der TuS 08 Lintorf II und der TV Ratingen gefordert, die „interaktiv“-Reserve hat frei – das ist nach dem Donnerstagspiel auch besser so. Kurzfristig abgesagt wurde das Spiel des Lintorfer Spitzenreiters in Essen.