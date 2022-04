Fußball, Bezirksliga : SSVg bietet ein einziges Trauerspiel

Heiligenhaus Der Abschied rückt für die SSVg immer näher: Das Bezirksliga-Schlusslicht aus Heiligenhaus verliert 0:7 beim TSV Ronsdorf, es ist die vierte Niederlage in Folge. Sonntag steht ein Heimspiel an, aber die Bilanz ist katastrophal.

Wie geht es nun weiter mit dem Traditionsklub von der Talburgstraße? Am Sonntag kommt der SC Radevormwald. Der steht nur einen Rang vor dem Tabellenkeller und hat nichts zu verschenken. Zudem ist die Heiligenhauser Heimbilanz eine einzigartige Katastrophe. Ein Punkt wurde in den acht Heimspielen eingefahren. Vielleicht gelingt es, die bevorstehende Heimpleite in Grenzen zu halten. Das wäre schon etwas.