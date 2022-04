Fußball : SV Hösel spielt beim Zweiten Jüchen

Hösel Die Bezirksliga-Fußballer gehen nach dem 6:1-Kantersieg beim SV Uedesheim jetzt ganz entspannt in die Begegnung beim Titelkandidaten.

(wm) Erstmals in dieser Bezirksliga-Saison gelang dem SV Hösel am letzten Sonntag mit dem 6:1-Kantersieg über den SV Uedesheim der Sprung aus dem Bezirksliga-Keller. Beides, Sieg und Sprung, wurden lange gefeiert, aber genauere Auskünfte, wo alles stattfand, gab der Sportliche Leiter Marc Rueber nicht. Muss er auch nicht. Dass sein SV Hösel bestens zu feiern versteht, ist überall bekannt.

Schon am Samstag steht die nächste Aufgabe an und die sollte unlösbar sein. Es geht zum Tabellenzweiten VfL Jüchen, 16 Uhr. Jüchens Trainer Marcel Winkens hat am Sonntag eine Familienfeier, eine Kommunion steht an, und deshalb bat er die Höseler um diese Vorverlegung. „Wir haben auch an einem Samstag keine Mannschaftsprobleme und deshalb wurde dem neuen Termin sofort zugestimmt“, sagt Vereinsboss Michael Rueber.