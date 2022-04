Der Lintorfer Citylauf : Sportliches Miteinander im Herzen Lintorfs

Läufer aus der gesamten Region messen sich wieder am 10. April beim Lintorfer Citylauf. Foto: Achim Blazy

Ratingen Vor 15 Jahren entstand die Idee zu einer Laufveranstaltung im Rahmen der 100-Jahr-Feier des TuS 08 Lintorf. Daraus entwickelt sich ein beliebter Breitensportwettkampf. Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause startet am 10. April wieder der Lintorfer Citylauf.

Die Idee zur Veranstaltung eines Citylaufs wurde bereits im Jahr 2007 von dem inzwischen verstorbenen Ehrenpräsident des TuS 08 Lintorf, Manfred Haufs, und Werner Schellscheid geboren. Ihnen schwebte damals vor, zum 100-jährigen Vereinsjubiläum mit einem besonderen Event „in die Mitte von Lintorf zu treten“. Sie stellten diese Gedanken Marcus Eichler vom Angerland Lauftreff vor. Gemeinsam wurde ein Konzept für den Citylauf entwickelt.

Grundidee war es, eine Laufveranstaltung im Herzen von Lintorf anzubieten, die zeitlich und von der Strecke her nicht mit den anderen großen Läufen der Region, dem Ratinger Neujahrslauf und der Breitscheider Nacht, konkurriert. Sie sollte ein Lauf für Jedermann werden. Nicht nur Profiläufer und Leistungssportler, sondern auch Neueinsteiger und Hobbyläufer sollten angesprochen werden. Mit einem Termin Anfang April wurde ein passender Zeitpunkt gefunden. Was die Strecke betrifft, bietet der Citylauf in der Tat etwas Anderes. Während der Neujahrslauf auf einer Strecke mit einem eher anspruchsvollen Profil stattfindet, die Breitscheider Nacht ein Landschaftslauf in einer schönen Umgebung ist, bietet der Citylauf damals wie heute eine äußerst schnelle Strecke in einem Ortskern.

Auf der ebenen und amtlich vermessenen Strecke können auch unerfahrene Läufer am besten ein gleichmäßiges Tempo laufen oder die eigenen Zwischenzeiten vergleichend kontrollieren, denn ein gleichmäßiges Tempo ist die Voraussetzung für ein optimales Ergebnis.

Außerdem sollte der Citylauf zeitlich und räumlich überschaubar bleiben. Start und Ziel, der Platz für die Siegerehrungen, Versorgung und Verpflegung sollten zentral an einem Ort, nämlich rund um den Parkplatz an der Speestraße sein.

Ursprünglich war der Citylauf nur als Testveranstaltung im Jubiläumsjahr gedacht, die bei Erfolg eventuell wiederholt werden könne. Doch schon nach der ersten Veranstaltung wurde klar, dass sie kein einmaliges Ereignis bleibt. Das Konzept der „Väter des Citylaufs“ hatte sich im Laufe der Zeit bewährt, die Anzahl der Teilnehmer stieg stetig an und hat sich von einst rund 600 bis 2019 auf mehr als 1.000 Läufer gesteigert.

In diesem Jahr werden es sicherlich nicht so viele, die Veranstalter rechnen mit etwa 200 bis 300 Teilnehmern. Denn es wird nur eine abgespeckte Form des Citylaufs geben, in Form der Fünf- und Zehnkilometer-Läufe, ohne Catering, Umkleidekabinen oder Wettkampfbüro im ehemaligen Rathaus, damit die Veranstaltung in der Corona-Zeit trotzdem für alle Beteiligten mit möglichst geringem Risiko abgewickelt werden kann und alle auf ihre Kosten kommen.

Noch halten sich die Anmeldezahlen in Grenzen. „Aber das ist völlig normal. Vor allem die Top-Sportler warten ein wenig ab, bis sie sich tatsächlich für einen Lauf melden. Denn sie sind zum Teil nach der langen Pause unsicher und wissen noch nicht, wo sie leistungsmäßig stehen“, sagte Eichler. Bei einem Event wie dem Citylauf werden sie zu gläsernen Läufern. Wettkampfergebnisse und Auswertungen sind allen einfach zugänglich. Da wird so manch einem ein Spiegel vorgehalten. „Der Spaß wird dann zu einer ernsten Sache“, so Eichler mit einem Lächeln.

Der Lintorfer Citylauf steht trotz allem weiterhin hoch im Kurs. Ist er doch seit zwei Jahren die erste Veranstaltung dieser Art in Ratingen, bei der eine große Anzahl von Sportlern zeigen kann, wozu sie fähig ist und was sie sich erarbeitet hat. Er wird vor allem die ehrgeizigen Sportler anziehen, die schauen wollen, was sportlich bei ihnen derzeit geht, die hoch motiviert sind und ihre Bestleistung geben wollen.

Neben den Teilnehmern, die einfach aus Spaß an der Freude mitlaufen, gibt es aber auch solche, die etwas Besonderes erleben wollen und sich gleich mit mehreren anmelden. Für sie steht das Gruppenerlebnis im Vordergrund, wobei natürlich auch das eigene Ergebnis nicht ganz unwichtig ist.

Die Veranstalter haben nicht den Anspruch, mit diesem 13. Lintorfer Citylauf Rekordzahlen zu erreichen, sie möchten vielmehr zum normalen Leben zurückkehren und unter Einhaltung aller notwendigen Auflagen endlich wieder ein sportliches Miteinander im Herzen Lintorfs anbieten. Sie hoffen darauf, dass – obwohl es einige Einschränkungen gibt, trotzdem viele Zuschauer um die Strecke herum verteilt sein und die Läufer lautstark anfeuern werden. Und wer weiß, vielleicht wird 2022 sogar ein neuer Streckenrekord für den Hauptlauf aufgestellt.