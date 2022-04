Handball : „Interaktiv“ baut weiter auf Nedim Hadzic

Ratingen Nedim Hadzic bleibt dem Ratinger Klub „interaktiv Handball“ erhalten. Der Linkshänder kam im April 2020 von der HSG Wetzlar II und ist seither ein Aktivposten im rechten Rückraum des Nordrhein-Regionalligisten.

2014 zog Hadzic mit seiner Familie und seinem Bruder nach Deutschland. Hier spielte er zunächst in der Jugend der TSG Söflingen, später mit der Herrenmannschaft in der Regionalliga. Bis 2018 lief der gebürtige Bosnier mit einem Doppelspielrecht in der A-Jugend-Bundesliga für den TV Bittenfeld auf. Anschließend wechselte er zur HSG Wetzlar, lief dort in der Dritten Liga, aber auch im Profiteam der HSG auf.