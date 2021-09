Eishockey, Testspiel : Ice Aliens feiern Kantersieg gegen Troisdorf

Ratingen 10:3 für die Ice Aliens gegen den EHC Troisdorf: Der Ratinger Eishockey-Regionalligist lässt dem direkten Konkurrenten im letzten Testspiel keine wirkliche Chance.

Nach zwei hohen Niederlagen in Testspielen gegen Eishockey-Oberligisten hat Regionalligist Ratinger Ice Aliens die Vorbereitungsphase nun mit einem deutlichen Sieg über einen Liga-Konkurrenten abgeschlossen: Gegen den EHC Troisdorf gewann das Team von Trainer Andrej Fuchs 10:3.

Das erste Drittel gestaltete sich noch recht ausgeglichen, die Führung, die Daniel Fischer erzielte, wurde noch in derselben Spielminute ausgeglichen. Doch die Ice Aliens zeigten sich kämpferisch. Benjamin Hanke, Tobias Brazda und Malte Hodi schraubten das Ergebnis bis zur ersten Pause auf 4:1 hoch.

Danach war es wieder Fischer, der in Torlaune war und auf 5:1 erhöhte. Nur drei Minuten später erziele Troisdorf den erneuten Anschlusstreffer durch Mario Wonde, ehe Oscar Zimmermann auf 5:3 stellte. Das war der Startschuss für die entscheidenden 60 Sekunden der Partie. Zweimal Dennis Fischbuch und Tim Brazda erzwangen die Vorentscheidung zum 8:3.

Dieses Zwischenergebnis zeigte Wirkung, die Gäste legten nicht mehr das Engagement aus dem ersten Spielabschnitt an den Tag. Im letzten Drittel kassierten die Ratinger viele Strafen, brachten sich damit selbst aus dem Rhythmus und ließen viele Chancen liegen, das Ergebnis noch höher zu schrauben. Auch die Defensive versuchte, sich in die Liste der Torschützen einzutragen, doch die sich so für die Troisdorf „Dynamite“ ergebenden Chancen konnten diese nicht nutzen. Das lag auch daran, dass Felix Zerbe einen guten Tag im Tor erwischt hatte und viele Möglichkeiten entschärfte. Felix Wolter und Timothy Tanke machten das Ergebnis zweistellig.