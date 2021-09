Fußball, Bezirksliga : Akhouzines Ausraster schmerzt die SSVg sehr

Heiligenhaus Weil sich ein Heiligenhauser nicht im Griff hat, verliert seine SSVg nach 1:0-Führung in der Fußball-Bezirksliga noch 1:3 gegen Union Velbert. Trainer Monrem Orahhou ist sauer.

Derart aufgeregt hat man in Heiligenhaus den Fußballtrainer Monrem Orahhou wohl noch nie erlebt. Was war passiert? In der 25. Minute, seine SSVg lag im Bezirksliga-Lokalderby gegen Union Velbert verdient 1:0 vorne, da leistete sich der rechte Verteidiger Youssef Akhouzine eine Tätlichkeit. Dabei haben die beiden Heiligenhauser Trainer, also auch Mehmet Ali-Aydemir, lange überlegt, ob sie Akhouzine überhaupt einsetzen werden. "Der wusste dann mit dem Vertrauen überhaupt nichts anzufangen", sagte der völlig enttäuschte Orahhou. Jedenfalls erhielt der Verteidiger die Rote Karte, und nun galt es zu so einem frühem Zeitpunkt, in Unterzahl den knappen Vorsprung zu verteidigen. Es misslang. Velbert mit dem Höseler Trainer Mesut Güngör wurde immer stärker, und die SSVg unterlag mit 1:3. Auf den ersten Saisonsieg müssen die Cracks von der Talburgstraße also weiter warten.