Fußball-Kreisliga A RW Lintorf steckt im Abstiegskampf

Das in Kürze anstehende Match gegen den DSV ist jedenfalls ein echtes Schlüsselspiel. Bei einem Sieg werden die Lierenfelder nach Punkten überholt und zudem runter in den Keller geschossen, der RWL dagegen wäre dann erst einmal dort unten raus. „Es ist doch klar, ein Heimsieg muss her, das ist unser Nahziel“, sagt dazu Co-Trainer Theo Momm. Der 53 Jahre alte Ur-Lintorfer verstand es schon in der letzten Saison, die Liga auf der Zielgeraden zu halten, da noch in der Chefcoach-Rolle.