Fußball-Kreisliga B Alemannia Pfalzdorf II ist auf einem guten Weg

„Wir wollen in der Vorwärtsbewegung und in der Chancenverwertung noch besser werden. Ebenso möchten wir nicht mehr so einfach auszurechnen sein, obwohl wir zunächst das Hauptaugenmerk auf die Defensive gelegt haben“, sagt Raphael Erps. Er ist im Großen und Ganzen zufrieden mit dem Abschneiden. „Wir wollten in der Abwehr stabiler als in der Vorsaison stehen und werden konsequent weiter unseren eingeschlagenen Weg, der noch nicht zu Ende ist, gehen“, sagt der 45-jährige Coach.