Hockey TVR muss Hockey-Herausforderung meistern

Erstmals in seiner 127-jährigen Geschichte hat der TV Ratingen in seiner Hockey-Abteilung nahezu alle Jahrgänge besetzt und schickt nun auch ein Herren-Team in der 4. Verbandsliga an den Start. 242 Mitglieder des größten Sportvereins der Stadt spielen nun Hockey, 140 davon sind weiblich, die Altersstruktur in den insgesamt 16 Mannschaften, die in der Hallensaison aktiv sind, ist bunt gemischt von drei Jahren bis Mitte 40. „Als ich hier vor neun Jahren angefangen habe, hatten wir 85 Mitglieder – das war ein Kinderverein“, sagt Niklas Golz.