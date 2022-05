Leichtathletik : NRW-Titel und -Vizetitel für den TuS

Breitscheid Beim Mettmanner Duathlon landen zwei Triathleten des TuS Breitscheid bei den NRW-Meisterschaften ganz vorne in ihren Altersklassen.

Traditionell wird der Mettmanner Duathlon, eine Kombination aus Laufen und Radfahren, früh in der Saison von zahlreichen Triathleten zur Standortbestimmung genutzt. Daher war diese Veranstaltung schon in der Vergangenheit regelmäßig äußerst stark besetzt. Die Wertung der Sprintdistanz (fünf Kilometer Laufen, 24 km Radfahren, 2,5 km Laufen) als NRW Meisterschaft war in diesem Jahr ein zusätzlicher Anreiz – auch für Björn Baumgarten und Barbara Vltavsky, die Triathleten des TuS Breitscheid.