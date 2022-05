Fußball, Bezirksliga : SV Hösel darf jubeln, die Ratinger Reserve nicht

Finn Schröder (links) schoss Hösels Siegtor. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/Hösel In der Fußball-Bezirksliga verliert Ratingen 04/19 II mit 1:4 in Lohausen, der SV Hösel feiert beim DSC den zweiten Auswärtssieg der Saison. Die Leistung seines Teams findet Trainer Benny Schröder „begeisternd“.

Von Pierre-Claude Hohn und Werner Möller

Mit 1:4 (0:2) verlor die Reserve von Ratingen 04/19 in der Fußball-Bezirksliga beim SV Lohausen. Dabei zeigte das Team von Trainer Thorsten Ridder eine engagierte und ordentliche Leistung. Aber es war wie so oft in dieser Saison viel Pech im Spiel. Schon in der ersten Minute traf Karliczsek nur den Pfosten, im Gegenzug erzielten die Hausherren das 1:0. Nach zehn Minuten wurde Paradi im Strafraum gefoult., doch statt Elfmeter gab es Gelb für Paradi wegen einer Schwalbe. Die Vorentscheidung fiel in der 25. Minute, als das Mittelfeld zu passiv agierte. So konnte ein Lohausener durchstarten und frei vor Torwart Ole Brandt das 2:0 erzielen.

Bis zur Halbzeit zeigte 04/19 II eine ordentliche Leistung. Auch nach der Pause waren die Gäste dominant, doch mehr als ein Pfostentreffer sprang nicht heraus. Stattdessen erhöhte Lohausen nach einem Konter auf 3:0. Zwar keimte Hoffnung auf, als Anzelm nach Zuspiel von Paradi auf 1:3 verkürzte, aber mehr ging nicht. Lohausen erhöhte in der Schlussminute auf 4:1.

André Schulz war zwar enttäuscht, aber keineswegs deprimiert: "Die Mannschaft hat ganz ordentlich gespielt, war aber dem abgezockten Lohausen in Sachen Cleverness unterlegen. So bekamen wir den Mittelfeldspieler, der von Fortuna Düsseldorf II gekommen war, nie in den Griff. Im Großen und Ganzen hat unser Team gut gespielt. Was uns fehlte, war die mangelnde Chancenverwertung. Wir hatten sechs hochklassige Möglichkeiten, trafen aber nur einmal. Insgesamt hat unsere Mannschaft sich gut verkauft", sagte der Sportliche Leiter. Für ihn sind es zwei Punkte, die man künftig besser machen müsse: die Chancenverwertung und die Abstimmung im Mittelfeld. "Wir müssen weiter die Ruhe bewahren. Noch sind wir überm Strich. Nur das zählt", so Schulz.

04/19 II: Brandt – Mokwa, Schulz (60. Yücelay), Münzer, Schulze, Stoll (60. Prusa), Baysami, Derichs, Karliczsek (80. Vucic), Paradi. Tore: 1:0 (2.), 2:0 (25.), 3:0 75.), 3:1 Anzelm (77.), 4:1 (89.).

Dem SV Hösel ist der zweite Auswärtssieg gelungen. Das ganz wichtige Nachbarderby und Kellerduell beim DSC 99 gewannen die Blau-Weißen mit einer starken Abwehrleistung 2:1 (1:1), und jetzt haben sie es selbst in der Hand, auch das dritte Jahr in dieser Liga zu überstehen. Am Sonntag kommt der punktgleiche TV Kalkum-Wittlaer an den Neuhaus, dann kann mit einem Heimsieg der Sprung aus dem Keller gelingen.

Bis tief in die erste Hälfte waren die Derendorfer leicht überlegen, ihre 1:0-Führung ist als verdient zu bezeichnen. Aber kurz vor dem Wechsel gelang dem SVH das 1:1. Niklas Oldörp leitete eine Hereingabe mit dem Kopf geschickt auf Marco Laufmann, und dass der 30-Jährige wunderbar schießen kann, ist bekannt. Die Kugel saß. Kurz nach dem Wechsel holte der schnelle Jan-Marco Kronauer bei seinem Solo einen Elfmeter heraus. Finn Schröder, stark in der Innenverteidigung, schoss ihn humorlos zum Höseler 2:1 ein. Aber nach einer Stunde begann bei den Gästen das große Zittern. Nur noch der DSC stürmte. Dann zeigte Torwart Sebastian Reckzeh, was er drauf hat. Dessen Leistung überragte, der 35-Jährige war der beste Akteur auf dem Platz. Auch Max Esken bestach mit einer großartigen Abwehrleistung. Dann durfte Trainer Benny Schröder endlich jubeln: "Alle meine Spieler sind hier über sich hinaus gewachsen. Es ist begeisternd."