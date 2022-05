Handball : Erinnerungen an den Aufstieg

Lintorf Samstag kamen etliche Handballer, die den TuS 08 Lintorf in die Oberliga brachten, zurück nach Lintorf. Ein Spiel in der Verbandsliga gab es da nicht zu sehen, weil die SG Langenfeld II abgesagt hatte, gefeiert wurde dennoch.

Als kleiner Junge, als zehn Jahre alter Nachwuchs-Handballer, da war Tim Bauerfeld schon mit Herz und Seele und die Fahne schwenkend dabei, wenn beim TuS Lintorf die Kunststoff-Kugel durch die Halle flog. Das war in der Saison 1998/99, sein TuS 08 stieg damals in die Oberliga auf. Der Trainer war sein Vater Dirk, und auch Conny, die Mama, fieberte damals wie heute mit. Jetzt hatte Tim, der in Kürze 35 Jahre alt wird und immer noch aktiv mitspielt, eine glänzende Idee. Zusammen mit dem damaligen Torjäger Oliver Cupardo, der ist auch noch aktiv beim TuS 08 in der „Dritten“ oder „Vierten“, je nachdem, wo er gebraucht wird, die Idee, die damaligen Handballer einzuladen.