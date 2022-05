Leichtathletik : Lintorfer Nachwuchs in Top-Form

Kimberley Minski, Sienna Dahl, Carolin Strufe, Isabell Strufe, Nina Danziger dahinter, Neele Lohff und Lukas Speckenbach (von links). Foto: TuS 08 Lintorf/TuS 08

Lintorf In Duisburg gibt es bei den Sportpark Classics eine regelrechte Flut von Medaillen für die jungen Leichtathleten des TuS 08 Lintorf.

Die Leichtathleten des TuS 08 Lintorf zeigten sich bei den Duisburger Sportpark Classics in Topform: Lukas Speckenbach (Altersklasse M 10) sicherte sich bei seinem ersten Wettkampf über 50 Meter Hürden in 11,90 Sekunden direkt die Silbermedaille – nur 15 Minuten später wurde er Sechster über 800 m in 3.19,6 Minuten. Nina Danziger (W 12) bestätigte ihre Leistungen aus der Vorwoche, die Mädchen der W 11 erreichten in allen gemeldeten Disziplinen Medaillen.

Pechvogel des Tages war Carolin Strufe, die sowohl im Weitsprung mit einer neuen Bestleistung von 3,86 m, als auch im Ballwurf knapp am Treppchen vorbei schrammte. Silber ging im Ballwurf dennoch an den TuS, an Isabell Strufe, die sich mit ihren 30 Metern nur einer Konkurrentin geschlagen geben musste.

Im Weitsprung und über 50 m Hürden gab es keinen Weg am TuS 08 vorbei: Beide Disziplinen gewann Sienna Dahl mit 4,16 m im Weitsprung und 9,48 Sekunden über die Hürden. Weitere Podiumsplätze schaffte Kimberley Minski: Silber im Weitsprung und Bronze über 50 m Hürden. Hier verpasste Neele Lohff mit 9,99 Sekunden um einen Wimpernschlag das Podium und wurde Vierte. Minski holte in 7,90 Sekunden Silber über 50 m, Bronze ging an Sienna Dahl (8,08).