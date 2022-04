Eishockey, Regionalliga : Ratinger Ice Aliens verlängern mit Stürmer-Trio

Auch Kapitän Dennis Fischbuch (mitte) bleibt bei den Aliens. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Für die neue Saison in der Eishockey-Regionalliga arbeiten die Ratinger Ice Aliens weiter an ihrem Kader. In Kapitän Dennis Fischbuch, Stefan Traut und Vincent Robach binden sie ein Sturm-Trio an sich. Weiterhin suchen sie einen Trainer.

Die Ratinger Ice Aliens haben drei weitere Spieler von einer neuen Saison in der Eishockey-Regionalliga überzeugen können und ihre Verträge entsprechend verlängert: Mit Dennis Fischbuch, Stefan Traut und Vincent Robach halten die Ice Aliens an drei Stürmern fest. Kapitän Fischbuch geht in seine achte Saison bei den Ice Aliens. Diese Serie war nur durch drei Spielzeiten in der Oberliga unterbrochen. Mit seiner Erfahrung wird er die jungen Spieler auf dem Eis weiterhin unterstützen.

Stefan Traut, der im vergangenen Jahr zurückkehrte, hat eine gute Entwicklung gezeigt. Die Verantwortlichen sind sicher, dass noch mehr Potenzial in ihm steckt, das er in der kommenden Saison auf das Eis bringen wird. Auch der 20-jährige Vincent Robach zeigte in seinem ersten Jahr bei den Senioren gute Leistungen. Seine Schnelligkeit und Wendigkeit, gepaart mit einem starken Willen, veranlassten Sportobmann Wilfried Tursch zur Vertragsverlängerung.

Weiterhin sind die Ice Aliens auf der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Andrej Fuchs, nachdem beide Seiten die Zusammenarbeit beendet hatten.

Der bisherige Kader: Verteidigung: Dustin Schumacher (Nummer 77), Daniel Fischer (8), Nick Boehme (5); Sturm: Malte Hodi (6), Jordi Cuena Pazos (9), Max Bleyer (23), Stefan Traut (72), Dennis Fischbuch (77), Vincent Robach (98).

(RP/ame)