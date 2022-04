K.o. in der Overtime : DEG muss ins Entscheidungsspiel

Nürnbergs Gregor Mac Leod (r) erzielt den 5:6-Siegtreffer in der Nachspielzeit. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Trotz einer Drei-Tore-Führung verliert die DEG ihr zweites Play-off-Spiel gegen Nürnberg mit 5:6 nach Verlängerung. Also kommt es gleich am Freitag zum dritten und letzten Duell um den Einzug ins Viertelfinale.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Schwickerath

Auf einmal war alles weg. All die Energie in der Halle, die Lautstärke, kurz später auch die Fans. Mit 5:6 hatte die Düsseldorfer EG ihr Play-off-Spiel gegen die Nürnberg Ice Tigers nach Verlängerung verloren. Obwohl sie 3:0, 4:1 und im letzten Drittel noch 5:3 geführt hatte. Doch das reichte nicht zum zweiten Sieg nach dem 3:2 am Dienstag in Nürnberg, weswegen die DEG die große Möglichkeit verpasste, zum ersten Mal seit 2015 eine Play-off-Serie in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) zu gewinnen.

Weg ist eben jene Möglichkeit aber noch nicht, gleich an diesem Freitagabend (19.30 Uhr) geht es weiter, dann wieder in Nürnberg. Dann kommt es zum entscheidenden Spiel der Serie um den Einzug ins Viertelfinale. Und es würde niemanden überraschen, wenn es dort ähnlich emotional zugeht wie in den ersten beiden Duellen. Die Frage wird nur sein, wer noch genügend Reserven hat. Schon die Hauptrunde war mit 56 Spielen in knapp sechs Monaten stressig genug, nun steht das dritte Play-off-Spiel im vier Tagen an, hinzu kommen Busfahrten und kurze Nächte. Für die DEG ist es insgesamt das sechste Spiel in 13 Tagen, für die Nürnberger sogar das siebte Spiel in zwölf Tagen.

Das wird auch personelle Änderungen mit sich bringen. Nürnbergs gesperrter Verteidiger Andrew Bodnarchuk darf wieder mitspielen, bei der DEG ist Trainer Harold Kreis wieder mit dabei, in den vergangenen Tagen war er aus privaten Gründen in Kanada. Am Freitag soll er wieder da sein und direkt nach Nürnberg fahren. Was er sich sicherlich gern gespart hätte, aber dafür hätte sein Team am Donnerstag gewinnen müssen.

Danach sah es lange Zeit aus: Wie schon am Dienstag erwischte die DEG einen perfekten Start: Erster Schuss, erstes Tor, wieder war es ein Verteidiger, diesmal Bernhard Ebner. Und ebenso wie am Dienstag ging es danach rund, aber nicht so wie sich das Eishockey-Ästheten vorstellen, sondern vor allem mit Schultern und Fäusten. Immer wieder gerieten die Teams aneinander, immer wieder wanderte dafür jemand auf die Strafbank. Am Ende des ersten Drittels standen nur 16 Torschüsse auf dem Statistikzettel, aber 47 Strafminuten.

Gleich 25 davon gingen auf das Konto von Nürnbergs Chris Brown, der Ebner gegen den Kopf checkte und dafür in die Kabine geschickt wurde. Noch ärgerlicher für die Gäste: Daniel Fischbuch nutzte die anschließende Überzahl für das 2:0 in der 17. Minute. Nur 30 Sekunden später mussten sich die Ice Tigers endgültig vorkommen wie im falschen Film, da sprang der Puck von der Bande so unglücklich ab, dass Torhüter Treutle kurz nicht Herr der Lage war, Jerry D'Amigo schoss ihn von hinter dem Tor an – 3:0. Auch das erinnerte an das erste Spiel, auch da war es ausgeglichen, auch da nutzte die DEG ihre Chancen eiskalt.

Noch eine Parallele zum Dienstag: Im zweiten Abschnitt kamen die Ice Tigers ran, ehe die DEG den alten Abstand direkt wieder herstellte, nur zwei Minuten nach dem 3:1 durch Dane Fox traf Tobias Eder zum 4:1. Danach war sogar noch mehr drin, die DEG wirkte leichtfüßig, die Gäste angeschlagen. Doch bis Drittelende erholten sie sich wieder, hatten mehrere Chancen, 3,3 Sekunden vor Schluss war Fox erneut zur Stelle und machte das Spiel wieder spannend.

Was der DEG noch mehr zu schaffen machte: Kyle Cumiskey verletzte sich nach einem Check und kam nicht mehr zurück. Damit fehlte nach Marco Nowak der zweite Topverteidiger, was den Arbeitstag für Bernhard Ebner und Joonas Järvinen nicht entspannter machte. Ab dem dritten Drittel gab es kaum noch ein Wechsel ohne mindestens einen der beiden. Erst recht, nachdem die Nürnberger in der 48. Minute auf 3:4 verkürzten. Da wurde es kurz still im Dome, plötzlich fing das Zittern an. Daran änderte auch das 5:3 von Kapitän Alexander Barta in der 52. Minute nichts mehr. Keine drei Minuten später stand es 5:5, er erzielte Fox sein drittes Tor, direkt danach Patrick Reimer. Also ging es in die Verlängerung, in der O'Donnell den Pfosten traf. Doch das Tor fiel auf der anderen Seite durch Gregor MacLeod.

Statistik

Düsseldorfer EG - Nürnberg Ice Tigers 5:6 (3:0, 1:2, 1:3, 0:1)

DEG: Tor: Pantkowski (Hane); Abwehr: Cumiskey, Zitterbart –Järvinen, Ebner – Geitner, Trinkberger, Schiemenz; Angriff: O’Donnell, Barta, Eder – Proft, MacAulay, Fischbuch – D'Amigo, Svensson, Ehl – Bittner, Mayenschein, Fischer

Schiedsrichter: Bruggeman/Wilk

Tore: 1:0 (1:19) Ebner (Fischbuch), 2:0 (16:57) Fischbuch (D'Amigo, O'Donnell/5-4), 3:0 (17:35) D'Amigo, 3:1 (29:39) Fox (Fleischer/4-4), 4:1 (31:45) Eder (O'Donnell), 4:2 (39:57) Fox (Ustorf, Kislinger), 4:3 (47:21) Schmölz (Sheehy, Welsh/5-4), 5:3 (51:28) Barta (Eder, O'Donnell), 5:4 (53:59) Fox (Schmölz, Fleischer/5-4), 5:5 (55:14) Reimer (Schmölz, Ustorf), 5:6 (67:35) MacLeod (Friedrich)

Zuschauer: 5816

Strafminuten: 23:40