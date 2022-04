Schwimmen : Schwimmer des TV Ratingen knacken die NRW-Normen

Die Schwimmerinnen und Schwimmer des TV Ratingen holten sich Qualifikationszeiten für die NRW-Meisterschaften. Foto: TVR

Ratingen Der TV Ratingen hat mit einigen Schwimmerinnen und Schwimmern beim Sprintpokal im Düsseldorfer Rheinbad teilgenommen und mehrere Qualifikationszeiten für die NRW-Meisterschaften erreicht.

Beim vierten Sprintpokal im Düsseldorfer Rheinbad standen für die Aktiven des TV Ratingen weniger die zu gewinnenden Pokale und Medaillen im Vordergrund. Trainer und Aktive nutzten den Schwimm-Wettkampf vielmehr, um letztmalig Qualifikationszeiten für die NRW-Meisterschaften Anfang Mai zu schwimmen. Und das mit Erfolg.

Hugo Richter (Jahrgang 2008) konnte gleich dreimal unter den geforderten NRW-Normen bleiben: Über 50 Meter Freistil in 0:27,34 Minuten sowie über die 100 m Rücken in 1:09,47 und die doppelte Distanz in 2:29,65.

Max Juretzki (Jg. 2008) konnte über die drei Schmetterlingstrecken überzeugen: Die 50 m schwamm er in 0:29,87, die 100 m in 1:05,37 und die 200 m in 2:27,52. Mit der Zeit über die 200 Meter ist der junge Sportler zudem wieder dem Startplatz bei der Deutschen Jahrgangsmeisterschaft Ende Mai in Berlin einen Schritt näher gekommen.

Der hoch aufgeschossene Julian Brauneck (Jg. 2007) konnte sich über die 50 m Freistil in 0:26,96 für die NRW-Meisterschaften in Dortmund qualifizieren. Ebenfalls über die 50-m-Freistilsprintdistanz schaffte dies Jonas Berger (Jg. 2007) in 0:27,66. Martin Elbe (Jg. 2007) überzeugte über die 200 m Rücken in 2.28,35.

Leander Werner (Jg. 2006) konnte den guten Eindruck der Schwimmer abrunden mit Qualifikationszeiten über die 50 und 100 m Freistil in 0:26.44 und 0:58,53.

Weiterhin konnte sich Jill Koch (Jg. 2006) zweimal für die NRW-Meisterschaften anmelden: Über die 100 m Brust in 1:20,32 und die 50 m Schmetterling in 0:31,56. Antonia Wendel (Jg. 2007) unterbot ebenfalls über die 50 m Schmetterling in 0:31,17 die geforderte Normzeit.

Cheftrainer Christian Kowalis zeigte sich zufrieden mit den Leistungen seiner Schwimmer. „Jede zusätzliche NRW-Qualifikation bestätigt uns in der Trainingsarbeit der vergangenen Monate und zeigt, dass die Schwimmerinnen und Schwimmer auf einem guten Weg sind“, sagte er. Dass nebenbei die 18-jährigen Schwimmerinnen Charlotte Wendel und Amelie Makoski zwei Vereinsrekorde erzielen konnten, unterstreicht das noch zusätzlich.

(RP)