Sport im Drupnas-Park : Lintorfer genießen „Sport im Park“

Lintorf Der TuS 08 Lintorf veranstaltet wieder „Spott im Park“. Das kostenlose Angebot des TuS 08 im Drupnas-Park wird wieder gut angenommen. Vorstandsmitglied Sabrina Schmitz hat die Teilnehmerinnen Conny Timmermann und Illa Mentzen dazu befragt.

Das traditionelle Angebot des TuS 08 Lintorf „Sport im Park“ im Drupnas-Park ist erneut sehr erfolgreich gestartet. Von Montag bis Samstag wird täglich ein kostenloses, abwechslungsreiches, sportliches Angebot für die Teilnehmer bereitgestellt. Vorstandsmitglied Sabrina Schmitz hat sich bei den Teilnehmern umgehört, was ihnen an „Sport im Park“ gefällt.

Timmermann ergänzt: „Sport in der Gruppe macht mir sehr viel mehr Spaß. Neben den mir bekannten Personen habe ich auch weitere Lintorfer auf diesem Weg kennengelernt. Einige meiner Bekannten, die keine Möglichkeit haben, dieses tolle Angebot zu nutzen, beneiden mich sehr darum.“ Außerdem findet sie: „Dieser kleine schöne Park in Lintorf lädt doch dazu ein, ihn zu beleben und das abwechslungsreiche Sportprogramm des TuS zu nutzen. Es ist für jeden etwas dabei, und die gut ausgebildeten Trainer bieten jedem Teilnehmer, egal wie sein aktuelles Fitnesslevel ist, individuelle Möglichkeiten an.“

Mentzen fügt an: „Auch die Zeiten am frühen Vormittag sind optimal. Es ist noch nicht so warm, und der Tag ist noch jung, so dass genug Zeit bleibt, um weitere Aktivitäten zu planen. Ich bin seit Jahren Mitglied im TuS und freue mich, dass ich auch hier unter der Anleitung der mir bekannten Trainer meine Sporteinheiten absolvieren kann. Es wird immer auf Fragen eingegangen, und ich fühle mich bestens betreut. Schönes Wetter erhöht den Wohlfühlfaktor für mich dann noch zusätzlich. Was gibt es Schöneres als morgens bei Sonnenschein seinem Körper etwas Gutes zu tun?“