Fit in Wermelskirchen : Neues Sportangebot der Stadt startet Ende des Monats

Wermelskirchen Das kostenlose Programm geht über mehrere Wochen. Zur Auftaktveranstaltung wird die Bürgermeisterin erwartet. Mitmachen kann jeder. Entweder in den Hüpp-Anlagen oder im Dorfpark Dabringhausen.

Nach langen Monaten mit Corona-Einschränkungen und geschlossenen Sportstätten, startet die Wermelskirchener Stadtverwaltung in diesem Jahr das Programm „Sport im Park“. Dabei sollen die Wermelskirchener Bürger Spaß am Sport und an der Bewegung im Freien kennenlernen. An fünf aufeinanderfolgenden Samstagen, jeweils um 10 Uhr, laden Übungsleiter aus den teilnehmenden Sportvereinen zu einer einstündigen Sport-Einheit in die Hüpp-Anlage und in den Dorfpark Dabringhausen ein. Es soll ein abwechslungsreiches Sport- und Bewegungsangebot mit einer Mischung aus Kräftigungsübungen, Koordination, Mobilisation und Dehnung angeboten werden. heißt es in einer Pressemitteilung.