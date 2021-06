Hilden : Neues Angebot: Sportlicher Sonntag für Kinder

Hilden Neues Angebot für Kinder in Hilden: Neben dem bereits bekannten „Open Sunday“ – die Stadt hat 2018 erstmals sonntags in der kalten Jahreszeit Turnhallen für Kinder geöffnet – gibt es nun erstmals das Projekt „Summer Open Sunday“.

Anders als bei den „Open Sundays“ in den kalten Monaten findet der „Summer Open Sunday“ ausschließlich in den Sommerferien statt. Wöchentlich dienstags, donnerstags und sonntags ist das Event in der Sporthalle Schützenstraße 16 in Hilden in der Zeit von 13 bis 16 Uhr (einschließlich Pause) geplant, mit der Option auch nach Bedarf den Sportplatz zu nutzen. Der „Summer Open Sunday“ wurde vom Institut für Sport- und Bewegungswissenschaften der Universität Duisburg-Essen entwickelt, in Kooperation mit dem Verein „Integration durch Sport und Bildung“, hieß es weiter.