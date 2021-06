NRW-Meisterschaften : Erster Höhepunkt für den GC Hösel

Hösel Der Golfclub Hösel richtet an diesem Wochenende die NRW-Meisterschaften der Nachwuchsgolfer aus. Das Teilnehmerfeld kann sich sehen lassen, einige Akteure haben dabei einen Heimvorteil.

Der Golfclub (GC) Hösel freut sich auf ein erstes Highlight des Sportjahres auf seiner Anlage. Am kommenden Wochenende, 12. und 13. Juni, richtet der GC Hösel die NRW-Meisterschaften der Altersklasse bis 16 Jahren aus. Am Samstag und Sonntag werden also die Nachwuchsgolfer des Bundeslandes in zwei Wettspielrunden ihre besten ermitteln.

Und das Teilnehmerfeld kann sich sehen lassen. Insgesamt sind vier amtierende NRW-Meister am Start. Die beiden Titelverteidiger vom GC Hubbelrath haben ebenso gemeldet wie die beiden Vorjahresmeister der Altersklasse bis 14 Jahren. Da ist bei den Jungen Peer Wernicke, der vor einem Jahr eine famose Leistung geboten hat und inzwischen ins Junior Team Germany berufen wurde. Der Teenager mit dem Bundesadler auf dem Shirt ist auch in diesem Jahr einer der großen Favoriten auf den Titel. Gleiches gilt für Emilia von Glahn in der Mädchen-Konkurrenz, die als Titelverteidigerin in der Meldeliste an Position eins steht, weil sie mit -2,7 das aktuell beste Handicap aufweist.