Angebote in Mönchengladbach : „Sport im Park“ startet wieder

Mönchengladbach Jugger, Canicross, Fitnessboxen und vieles mehr: Von Ende Juni bis Ende August bieten 17 Vereine stadtweit im Freien ihre Sportarten an. Was „Sport im Park“ zu bieten hat und wie das auch den Vereinen helfen soll, haben wir zusammengetragen.

Mit dem Fokus auf „Prävention und Bewegung“ soll auch dem Mangel an Aktivitäten während der Pandemie entgegengewirkt werden. In diesem Jahr beteiligen sich 17 Vereine an der Aktion und bieten ihr kostenloses Fitness-Programm an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. „Aber die Teilnehmer müssen sich für die Rückverfolgbarkeit vor Ort in eine Liste eintragen oder können sich online über corona-anmeldung.de registrieren“, sagt Gathen.