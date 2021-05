Sport in der Pandemie : Mehr Outdoor-Sport für Geimpfte und Genesene möglich

Ratingen Geimpfte und von Covid-19 Genesene erhalten Ausnahmen von den Grundrechtsbeschränkungen – auch im Sport. Noch gibt es aber keine klare Verordnung, wie die Vereine damit umzugehen haben. Ihnen bleibt bis dahin nur die Interpretation – wie beim TV Ratingen.

Allerdings spricht ein Aspekt der weiterhin gültigen Corona-Schutzverordnung dagegen. Dort heißt es: „Organisiertes Sporttreiben unter Anleitung ist untersagt.“ Nun ist nicht nur Lena Kreft vom TV „gespannt, ob dieser Satz nun für Geimpfte und Genesene rausfällt. Wir hoffen es, müssen aber die Verordnung abwarten.“ Bis dahin bliebe den Vereinen nur die Interpretation. Und die lautet beim TV so: „Wir dürfen zum Beispiel unsere Fitnessstudios aufgrund dieses Passus in der Corona-Schutzverordnung nicht öffnen“, sagt Kreft. „Aber in unserem Outdoor-Fitness-Studio dürfen Geimpfte nun mit so vielen anderen Geimpften trainieren wie sie wollen und nicht mehr nur maximal zu zweit.“