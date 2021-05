Kostenpflichtiger Inhalt: Handball-Regionalliga Nordrhein : Düsseldorf sieht Aufstiegsrunde als Profi-Bereich

Einen harten Kampf wird sich Simon Ciupinski (am Ball) zwar nicht wie hier mit BTB Aachen liefern, aber auch die Verhandlungen seiner SG Ratingen mit der Stadt über Trainingsmöglichkeiten vor der Aufstiegsrunde sind mühsam. Foto: Achim Blazy (abz)

Update Ratingen Die Landeshauptstadt genehmigt das Handball-Mini-Turnier zwischen der SG Ratingen, TuSEM Essen II und dem OSC Rheinhausen: In der Rather Waldsporthalle wird ab 11. Juni um den Aufstieg in die Dritte Bundesliga gespielt. Einzig die SG darf dafür aktuell nicht in einer Halle trainieren.