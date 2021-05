Quarantäne, Kontaktbeschränkung : Auch Bundesrat stimmt Lockerungen für Geimpfte und Genesene zu

Berlin Für vollständig gegen Corona Geimpfte und Covid-19-Genesene wird ein großer Teil der Pandemiebeschränkungen aufgehoben. Nach Bundestag stimmte auch der Bundesrat zu.

Der Bundesrat stimmte am Freitag in Berlin einer Verordnung zu, mit der unter anderem Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen für Immunisierte aufgehoben werden. Geimpfte können sich damit wieder in unbegrenzter Personenzahl treffen. Zudem entfallen für diese Gruppen die Quarantänepflicht nach Kontakt zu Infizierten und die Testpflicht als Zugangsvoraussetzung beispielsweise beim Friseur. Die Regelung soll bereits am Wochenende in Kraft treten.