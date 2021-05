Eishockey, Regionalliga : Ice Aliens wollen den kompletten Kader halten

Fitnesstrainer Sebastian Kiesel hat den Ice Aliens Trainingspläne geschrieben. Foto: Ice Aliens

Ratingen Nachdem die Eishockey-Saison 2020/21 komplett ausgefallen ist, bereiten sich die Ratinger Ice Aliens nun auf die neue Spielzeit vor. Zunächst hat Fitnesstrainer Sebastian Kiesel das Sagen, ab 9. August gibt es Eis.

Obwohl noch keiner weiß, wann und in welchem Rahmen es wieder los geht, wollen die Ratinger Ice Aliens für alles gut gerüstet sein. Das gilt natürlich auch für die erste Mannschaft, die zusammengestellt werden will. Alle Spieler, die sich für die nicht stattgefundene Regionalliga-Saison verpflichtet hatten, wurden eingeladen, an einem Informationsgespräch per Videokonferenz teilzunehmen. Dazu gehörten auch die Nachwuchsspieler aus der U20, die sich bereits für die erste Mannschaft empfohlen hatten.

Die Konferenz fand am Donnerstag statt, und 21 Spieler nahmen teil. „Das zeugt von weiterhin hohem Interesse, für die Ice Aliens zu spielen“, schreibt der Verein. Daher möchte der Vorstand mit allen Spielern in die neue Saison starten. Da bisher noch keine Detailplanung möglich ist, werden die Vertragsverhandlungen zunächst geschoben, bis verlässliche Grundpfeiler bekannt sind.

In der Videokonferenz wurde vornehmlich das Vorgehen der Saisonvorbereitung besprochen. Fitnesstrainer Sebastian Kiesel, der nun fest zum Trainerstab der Ice Aliens gehört, hat für die Spieler Trainingspläne entwickelt, die die Fitness stärken und möglichen Verletzungen vorbeugen sollen. Das Training beginnt am kommenden Montag, 3. Mai und dauert zunächst sechs Wochen, in denen die Spieler eigenverantwortlich die Trainingspläne abarbeiten, die in zweiwöchigen Intervallen wechseln. Hauptverantwortlich für das Vorbereitungstraining ist Coach Kiesel, bis es aufs Eis geht.

Die Stadt Ratingen stellt in diesem Jahr bereits am 9. August die Eissporthalle zum Spiel- und Trainingsbetrieb bereit. So werden die Ice Aliens mit dem Eistraining am 9. August beginnen. Der Nachwuchs startet in das einwöchige Trainingscamp, am Abend schnüren dann die Senioren wieder die Stiefel.

(RP)