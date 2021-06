Ratingen : Schärferer Bußgeldkatalog soll Müllsünder abschrecken

Rund 50 Autoreifen wurden unlängst in Hösel entsorgt. Foto: Stadt Ratingen

Ratingen Doch es gibt immer wieder Probleme im Stadtgebiet. Fakt ist: Verwaltung und Politik haben die Sanktionen für Müll- und Umweltvergehen verschärft. Der Bußgeldkatalog der Stadt Ratingen, der seit Anfang des Jahres 2021 gültig ist, beinhaltet Bußgelder, die über die des zuvor genutzten Bußgeldkataloges des Landes NRW hinausgehen.

(kle) Die Stadt hat ein Müllproblem und versucht, der Lage Herr zu werden. Nach der Berichterstattung über abgelegte Steine auf einem Feld an der Hasselbecker Straße in Schwarzbach haben sich weitere Leser zu Wort gemeldet. Botschaft: Immer wieder kommt es zu größeren Müllansammlungen an Orten, die dafür gar nicht vorgesehen sind.