Radverkehr : Radweg: Flatterband warnt vor Dornen

ratingen Der ADFC hat auf der zugewucherten Dechenstraße eine besondere Aktion gestartet. Er weist darauf hin, dass es auf anderen Radwegen in Ratingen nicht viel besser aussieht. Für Radfahrer sei es eine nervende Situation, sich jedes Jahr von Neuem beschweren zu müssen, damit die Stadtverwaltung und Straßen.NRW tätig werden.

Der Ärger über zugewucherte Radwege ist Jahr für Jahr groß. Nun schlägt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Ratingen Alarm. Im konkreten Fall geht es um den Radweg auf der Dechenstraße, der in Richtung Real-Markt gegenläufig zur Einbahnstraße führt. Mehrfach habe es Beschwerden über die in den Radweg hineinwuchernden Pflanzen am Fahrbahnrad gegeben, betonte der ADFC. Diese machten den Radweg teilweise unpassierbar und würden Radfahrer zwingen, in den Gegenverkehr auszuweichen.