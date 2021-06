Kreis Mettmann : Kinder können in den Sommerferien in die Steinzeit reisen

Kinder können in den Sommerferien in die Steinzeit reisen

Kreis Mettmann Abenteuerlich wird es beim Ferienprogramm im Neanderthal Museum. Da locken ein uralter Tatort, Entdeckungstour en in den Wald und ins eiszeitliche Wildgehege oder Spiel-, Bastel- und Forschungsaktionen.

In den Sommerferien können kleine Abenteurer und Entdecker eine spannende Zeit im Neandertal erleben. Das Neanderthal Museum in Mettmann bietet eine ganztägige Ferienbetreuung für Kinder zwischen sechs und neun Jahren an. Die Kinder können einzelne Tage oder auch eine ganze Woche mit viel Spaß und Bewegung im Museum, in der Steinzeitwerkstatt und im Wald verbringen und werden den ganzen Tag (9 bis 16 Uhr) von einer Pädagogin begleitet.