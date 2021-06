Freiwilligenbörse Ratingen : Das Ehrenamt trotzt der Pandemie

Ratingen Die Miteinander Freiwilligenbörse blickt auf ein Jahr mit neuen Herausforderungen zurück. Trotzdem konnten 74 neue Freiwillige gewonnen werden.

Die Vermittlung und Vernetzung rund um das Thema Ehrenamt in Ratingen gehören zu den wichtigsten Aufgaben der Miteinander Freiwilligenbörse. In einem Pandemie-Jahr gar nicht so einfach, denn viele Ehrenamts-Aufgaben fielen weg oder waren nur eingeschränkt möglich wie der Besuchsdienst in Seniorenheimen oder die Hausaufgabenbetreuung. Doch trotz Pandemie meldeten sich 74 neue Freiwillige an, darunter mehrere junge Leute, sich sich für den Einkaufsservice zur Verfügung stellten.